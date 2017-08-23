Дэйна Уайт: Видимо, это конец карьеры Джона Джонса

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал проваленный допинг-тест Джона Джонса.

- Если это обернется двумя-тремя нарушениями, то это может означать конец его карьеры. Если мы говорим о его наследии, то, вероятно, уже конец его карьеры.

Если Джонс будет отстранен USADA то, как я понимаю, Кормье снова станет чемпионом. Джон Джонс – единственный, кому Даниэль Кормье проигрывал за всю карьеру. Он был чемпионом. Он и есть чемпион, если Джонс им уже не является.

Это жестоко. Это невероятно. Уверен, что чувствую себя также, как вы, когда узнали эту новость. Я всегда знаю, что сказать. Но в этом случае, мне сказать нечего.

У него есть габариты и сила, он мог бы стать чемпионом и в тяжелом весе. Кто знает, что могло бы произойти? Это одна из тех грустных историй.

Его отец сказал, что Джон – свой злейший враг. Это правда. Но пока все еще не кончилось. Ему нужно будет пройти через процесс. Может произошло что-то безумное, из-за чего это препарат попал в его организм, – заявил Уайт.

30 июля на турнире UFC 214 Джон Джонс победил Даниэля Кормье нокаутом в третьем раунде и вернул себе звание чемпиона промоушена в полутяжелом весе и стал лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий.

После этого Джон провалил допинг-тест.

