Юрий Шахмурадов: Коблов снялся с чемпионата мира из-за травмы
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер женской сборной России Юрий Шахмурадов заявил, что Валерия Койлова снялась с чемпионата мира по борьбе по причине травмы.
«У Валерии два года назад произошел серьезный разрыв связок. Что случилось сейчас, точно пока сказать не могу. И насколько серьезно повреждение. Но, видимо, случился рецидив старой травмы колена», - цитирует Шахмурадова «Р-Спорт».
Напомним, чемпионат мира проходит в Париже.
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