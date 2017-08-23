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Юрий Шахмурадов: Коблов снялся с чемпионата мира из-за травмы

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер женской сборной России Юрий Шахмурадов заявил, что Валерия Койлова снялась с чемпионата мира по борьбе по причине травмы.

«У Валерии два года назад произошел серьезный разрыв связок. Что случилось сейчас, точно пока сказать не могу. И насколько серьезно повреждение. Но, видимо, случился рецидив старой травмы колена», - цитирует Шахмурадова «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира проходит в Париже.

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