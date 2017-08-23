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Максим Жигалов: На чемпионате Европы нам надо настраиваться на каждый матч

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Диагональный сборной России Максим Жигалов поделился мнением о соперниках нашей команды на чемпионате Европы, который стартует в Польше 24 августа.

- На групповом этапе нашими соперниками станут сборные Болгарии, Словении и Испании. Какая из этих команд самая опасная?
- Я думаю, что нам в любом случае нужно настраиваться на каждый матч. В первой игре нам будут противостоять болгары, с ними мы встречались в рамках Мировой лиги, поэтому представляем, что от них ждать. Потом у нас будут словенцы, которые на предыдущем ЧЕ преподнесли сюрприз, заняв второе место, поэтому к ним нужно отнестись со всей серьезностью. Да и вообще, на этом турнире нет слабых команд, здесь все могут на равных соревноваться друг с другом. Нам нужно отдельно настраиваться на каждый матч, как на отдельное соревнование, и только так мы сможем добиться победы, - сказал Жигалов.

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