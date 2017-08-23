Максим Жигалов: Мне комфортно играть в Польше

Диагональный сборной России Максим Жигалов рассказал «Советскому спорту» об атмосфере на волейбольных аренах в Польше, где 24 августа стартует чемпионат Европы по волейболу.

- Как вам лично атмосфера в польских залах? У Алексея Спиридонова отношения с поляками, например, не складываются.

- Я не знаю, из-за чего Леша конфликтует с польскими болельщиками. Мне в Польше играть комфортно, мне нравятся местные арены, на которых проходят волейбольные соревнования. Стадион в Кракове, мне кажется, вообще один из самых удобных, на которых я когда-либо играл. Там приятно играть, наблюдать за болельщиками, впитывать энергетику, которая от них исходит. При этом не важно, за кого они болеют, они просто придают тебе сил и эмоций.

- В чем удобство арены в Кракове?

- На разных аренах всегда есть масса нюансов, которые могут повлиять на игру. В Кракове зал максимально удобен и для зрителей, и для волейболистов – там нет проблем с ориентирами и освещением, организаторов можно только поблагодарить за такое внимание к деталям, - сказал Жигалов.