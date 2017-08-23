Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российские футболисты разгромили сборную США и вышли в четвертьфинал Универсиады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России по футболу разгромила команду США со счетом 8:0 в третьем туре группового раунда на Универсиаде, проходящей в Тайбэе.

В составе российской команды по два гола забили Камиль Муллин (12-я и 30-я минуты), Михаил Погорелов (66, 86) и Евгений Иващенко (6, 72), по голу - Роман Минаев (35) и Иван Сергеев (89).

Сборная России набрала девять очков и вышла в четвертьфинал с первого места. Соперник россиян по четвертьфиналу пока не определен. Четвертьфинальные матчи будут сыграны 25 августа.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Российские баскетболисты проиграли украинцам на УниверсиадеМужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Украины в матче Универсиады, которая проходит в Тайбэе.Федор Кудряшов: Роналду не самый сильный футболист, против которого я игралЗащитник сборной России и «Рубина» Федор Кудряшов подвел итоги выступления национальной команды на Кубке конфедераций.Женская сборная России обыграла Великобританию и вышла в четвертьфинал футбольного турнира УниверсиадыВ Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. На женском футбольном турнире сборная России обыграла сборную Великобритании.Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Универсиады, пропустив Украину на пятую позициюВ Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. Сборная России находится на шестом месте в неофициальном медальном зачете.Денис Черышев: Буду стараться, чтобы попасть в сборную России на домашний чемпионат мираПолузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о планах на будущее, отметив, что хотел бы отправиться в составе сборной России на домашний чемпионат мира в 2018 году.
MMA
Дэйна Уайт: Видимо, это конец карьеры Джона Джонса
Хоккей
Роберто Люонго оправился после операции и возобновил тренировки
Американский футбол
Комментатор ESPN не будет освещать американский футбол из-за своей фамилии
Баскетбол
Российские баскетболисты проиграли украинцам на Универсиаде
все новости
США
СШАкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Универсиада
Универсиада