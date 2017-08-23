Российские футболисты разгромили сборную США и вышли в четвертьфинал Универсиады

Сборная России по футболу разгромила команду США со счетом 8:0 в третьем туре группового раунда на Универсиаде, проходящей в Тайбэе.

В составе российской команды по два гола забили Камиль Муллин (12-я и 30-я минуты), Михаил Погорелов (66, 86) и Евгений Иващенко (6, 72), по голу - Роман Минаев (35) и Иван Сергеев (89).

Сборная России набрала девять очков и вышла в четвертьфинал с первого места. Соперник россиян по четвертьфиналу пока не определен. Четвертьфинальные матчи будут сыграны 25 августа.