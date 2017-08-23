Лешковцева осталась в МБА

Защитник сборной России Анна Лешковцева продолжит карьеру в МБА. Чемпионка мира и Европы в новой олимпийской дисциплине «три на три» продлила на год контракт с московским клубом.

«Мы продлили контракт с Анной Лешковцевой на один год, – приводят «Известия» слова генерального менеджера БК МБА Игоря Кочаряна. – Была вероятность, что она покинет клуб, но Анна предпочла остаться у нас и прогрессировать дальше. Все-таки в сборную ее позвали именно из нашего клуба. Она сделала выбор в пользу игрового времени и атмосферы, которая сложилась в МБА в последние годы. Безусловно, мы рады этому событию».

В прошлом сезоне МБА занял шестое место в премьер-лиге и попал в групповой этап Еврокубка.

По окончании сезона Лешковцева была вызвана в сборную России для подготовки к Евробаскету-2017. Однако в последний момент тренерский штаб во главе с Александром Васиным решил «отцепить» игрока от команды, после чего Лешковцева сыграла за сборную России на чемпионате мира по баскетболу «три на три», где выиграла золото и стала MVP турнира.