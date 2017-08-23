OpTic Gaming лишили права участвовать в DreamHack Masters Malmö и ELEAGUE Premier

Gambit Esports сыграет с SK Gaming в одной группе на ESG Tour Mykonos 2017

Gambit Esports сыграет с SK Gaming в одной группе на ESG Tour Mykonos 2017 Организаторы турнира ESG Tour Mykonos 2017 представили распределение команд по группам.

Ninjas in Pyjamas и FaZe Clan приглашены на BLAST Pro Series Ninjas in Pyjamas и FaZe Clan получили приглашения на турнир BLAST Pro Series.