OpTic Gaming лишили права участвовать в DreamHack Masters Malmö и ELEAGUE Premier
Организаторы турниров DreamHack Masters Malmö и ELEAGUE Premier исключили OpTic Gaming из состава участников.
Причиной этому послужили три перестановки в составе команды. К коллективу присоединились Алекси «allu» Ялли, Эмиль «Magisk» Рейф и Адам «friberg» Фриберг.
Слот OpTic Gaming на DreamHack Masters Malmö получит Cloud9, а место в ELEAGUE Premier разыграют на открытых квалификациях.
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