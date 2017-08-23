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OpTic Gaming лишили права участвовать в DreamHack Masters Malmö и ELEAGUE Premier

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Организаторы турниров DreamHack Masters Malmö и ELEAGUE Premier исключили OpTic Gaming из состава участников.

Причиной этому послужили три перестановки в составе команды. К коллективу присоединились Алекси «allu» Ялли, Эмиль «Magisk» Рейф и Адам «friberg» Фриберг.

Слот OpTic Gaming на DreamHack Masters Malmö получит Cloud9, а место в ELEAGUE Premier разыграют на открытых квалификациях.

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