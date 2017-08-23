Возвращение в строй Михаила Анисина ожидается в ноябре

Дмитрий Чернышенко: Снижение потолка зарплат не приведет к последствиям Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах снизить потолок зарплат в лиге.

Максим Афиногенов: Сынишке только годик, а он уже носится, как самолет! С возрастом лучше становится лучше не только вино, но настоящие мужчины, играющие в хоккей. Доказано Максимом Афиногеновым!