Возвращение в строй Михаила Анисина ожидается в ноябре
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Травмированный форвард «Динамо» Михаил Анисин вернется на лед только в ноябре.
- «Возвращение в строй Михаила Анисина ожидается в ноябре, Яков Рылов, Александр Шарыченков и Иван Игумнов должны быть готовы к концу сентября, - цитирует представителя пресс-службы клуба агентство «Р-Спорт».
«Динамо» в среду в Москве проведет первый матч сезона КХЛ-2017/18 против подмосковного «Витязя».
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