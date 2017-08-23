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Возвращение в строй Михаила Анисина ожидается в ноябре

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Травмированный форвард «Динамо» Михаил Анисин вернется на лед только в ноябре. 

- «Возвращение в строй Михаила Анисина ожидается в ноябре, Яков Рылов, Александр Шарыченков и Иван Игумнов должны быть готовы к концу сентября, - цитирует представителя пресс-службы клуба агентство «Р-Спорт».

«Динамо» в среду в Москве проведет первый матч сезона КХЛ-2017/18 против подмосковного «Витязя».

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