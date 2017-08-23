«Ливерпуль» отклонит предложение «Барселоны» по Коутиньо, как только его получит
«Ливерпуль»
по-прежнему отказывается продавать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».
По информации Goal.com, «красные»
намерены сразу отклонить очередное предложение «Барселоны».
Ранее владельцы «Ливерпуля» заявили, что не будут даже рассматривать предложения о трансфере Коутиньо.
В среду появилась информация о том, что «Барселона» предпримет новую попытку приобрести 25-летнего бразильца.
Теперь каталонцы готовы заплатить за 25-летнего бразильца 101 миллионов фунтов, а еще 37 миллионов «красные» могут получить в качестве бонусов. Причем на этот раз бонусы связаны с участием Коутиньо в матчах Лиги чемпионов и могут быть легко выполнены.
Сам игрок продолжает рассчитывать на переход в «Барселону» и, по данным испанских источников, сейчас как никогда раньше решительно настроен на то, чтобы уйти из «Ливерпуля».