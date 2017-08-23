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«Ливерпуль» отклонит предложение «Барселоны» по Коутиньо, как только его получит

Источник:  Goal.comКомментарии

«Ливерпуль» по-прежнему отказывается продавать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону». По информации Goal.com, «красные» намерены сразу отклонить очередное предложение «Барселоны».

Ранее владельцы «Ливерпуля» заявили, что не будут даже рассматривать предложения о трансфере Коутиньо.

В среду появилась информация о том, что «Барселона» предпримет новую попытку приобрести 25-летнего бразильца.

Теперь каталонцы готовы заплатить за 25-летнего бразильца 101 миллионов фунтов, а еще 37 миллионов «красные» могут получить в качестве бонусов. Причем на этот раз бонусы связаны с участием Коутиньо в матчах Лиги чемпионов и могут быть легко выполнены.

Сам игрок продолжает рассчитывать на переход в «Барселону» и, по данным испанских источников, сейчас как никогда раньше решительно настроен на то, чтобы уйти из «Ливерпуля».

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