Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сердар Таски близок к переходу в «Трабзонспор»

Источник:  Fanat1kКомментарии

По инфоррмации fanatik.com.tr, 30-летний защитник «Спартака» Сердар Таски в ближайшее время подпишет контракт с «Трабзонспором». Сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро. Зарплата Таски в новом клубе составит 2 млн. евро в год.

Переговоры по трансферу Таски ведутся уже несколько меяцев. Переход мог состояться и раньше, если бы не отказ семьи игрока переезжать в Турцию. По информации источника, Таски все-таки уговорил близких на переезд в Трабзон.

За московский «Спартак» защитник выступает с 2013 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Сметанин: Для меня Лунев – основной голкипер сборной РоссииАндрей Сметанин: Для меня Лунев – основной голкипер сборной РоссииТренер вратарей московского «Арарата» – о ситуации с вратарями в чемпионате России и сборной.«Спартак» увеличил предложение по Эвертону Фелипе до 3,5 млн евроПолузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе близок к переходу в «Спартак», сообщает Jornal do Commercio.Россия потеряла звезду и получила новую, а «Зенит» оформил странный трансферРоссия потеряла звезду и получила новую, а «Зенит» оформил странный трансферВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сергей Юран: «Спартаку» нужно усилениеБывший полузащитник «Спартака» Сергей Юран поделился мнение о старте красно-белых в текущем сезоне.Алексей Еськов: Самедов пытался меня обманутьГлавный арбитр матча седьмого тура российской премьер-пиги «Спартак» — «Локомотив» (3:4) Алексей Еськов поделился впечатлениями о матче и прокомментировал удаление полузащитника красно-белых Александра Самедова.
MMA
Дэйна Уайт: Видимо, это конец карьеры Джона Джонса
Хоккей
Роберто Люонго оправился после операции и возобновил тренировки
Американский футбол
Комментатор ESPN не будет освещать американский футбол из-за своей фамилии
Баскетбол
Российские баскетболисты проиграли украинцам на Универсиаде
все новости
Трабзонспор
Трабзонспоркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Сердар Таски
Сердар Таскивсе новости