Сердар Таски близок к переходу в «Трабзонспор»

По инфоррмации fanatik.com.tr, 30-летний защитник «Спартака» Сердар Таски в ближайшее время подпишет контракт с «Трабзонспором». Сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро. Зарплата Таски в новом клубе составит 2 млн. евро в год.

Переговоры по трансферу Таски ведутся уже несколько меяцев. Переход мог состояться и раньше, если бы не отказ семьи игрока переезжать в Турцию. По информации источника, Таски все-таки уговорил близких на переезд в Трабзон.

За московский «Спартак» защитник выступает с 2013 года.