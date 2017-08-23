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«ПСЖ» отказывается продавать «Барселоне» Ди Марию

Источник:  Le ParisienКомментарии

Руководство «ПСЖ» отклонило предложение «Барселоны» о покупке полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии, сообщает Le Parisien.

Согласно информации источника, парижский клуб не собирается расставаться с футболистом, и он останется в столице Франции.

Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу звонил своему коллеге из «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи, чтобы провести с ним переговоры. Его собеседник ответил, что переход Ди Марии в другой клуб на сегодняшний день невозможен.

Ранее «ПСЖ» купил у «Барселоны» нападающего Неймара за рекордные 222 миллиона евро. 

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