Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вандорн продолжит выступать за «Макларен» в 2018 году

Источник:  «Макларен»Комментарии

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн останется в команде в следующем сезоне, сообщает официальный сайт британцев.

25-летний бельгиец проводит первый полноценный сезон в «Макларене» и после 11 этапов набрал одно очко. 30 июля на Гран-при Венгрии Вандорн финишировал на десятом месте.

«Я рад, что команда официально объявила о том, что я продолжу выступать за нее в следующем сезоне, – заявил Вандорн. – Теперь я смогу подойти ко второй части своего дебютного сезона, сосредоточившись на работе, чтобы выжать максимум из своей машины, инженеров и всего и всех, что меня окружает.

Я уже очень многому научился в первой половине сезона: от инженеров, механиков, Эрика Буйе, Зака Брауна, Джонатана Нила, а также Фернандо Алонсо, великолепного гонщика и отличного партнера.

И последнее, но не менее важно: хочу поблагодарить партнеров «Макларена» и фанатов за их поддержку и эмоции, а также исполнительного директора «Макларена» Шейха Мохаммеда и Мансура Оджея за то, что продолжают верить в меня».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тото Вольфф: Предположительно трасса в Спа подходит «Мерседесу»Босс «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о перспективах команды на 12-м этапе чемпионата мира Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам».Нико Росберг: Сейчас у меня в жизни период открытийБывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг рассказал, чем он занимается после завершения карьеры.Райкконен подписал новый контракт с «Феррари»Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт Скудерии.«Формула-1» анонсировала киберспортивный чемпионат«Формула-1» совместно со студией Codemasters и организацией Gfinity анонсировала чемпионат по автосимулятору F1 2017.Управляющий директор «Рено»: Мы нацелены продолжать расширение командыУправляющий директор команды «Рено» Сириль Абитбуль сказал, что они нуждаются в новых сотрудниках.
MMA
Дэйна Уайт: Видимо, это конец карьеры Джона Джонса
Хоккей
Роберто Люонго оправился после операции и возобновил тренировки
Американский футбол
Комментатор ESPN не будет освещать американский футбол из-за своей фамилии
Баскетбол
Российские баскетболисты проиграли украинцам на Универсиаде
все новости
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Стоффель Вандорн
Стоффель Вандорнвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости