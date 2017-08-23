Вандорн продолжит выступать за «Макларен» в 2018 году

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн останется в команде в следующем сезоне, сообщает официальный сайт британцев.

25-летний бельгиец проводит первый полноценный сезон в «Макларене» и после 11 этапов набрал одно очко. 30 июля на Гран-при Венгрии Вандорн финишировал на десятом месте.

«Я рад, что команда официально объявила о том, что я продолжу выступать за нее в следующем сезоне, – заявил Вандорн. – Теперь я смогу подойти ко второй части своего дебютного сезона, сосредоточившись на работе, чтобы выжать максимум из своей машины, инженеров и всего и всех, что меня окружает.

Я уже очень многому научился в первой половине сезона: от инженеров, механиков, Эрика Буйе, Зака Брауна, Джонатана Нила, а также Фернандо Алонсо, великолепного гонщика и отличного партнера.

И последнее, но не менее важно: хочу поблагодарить партнеров «Макларена» и фанатов за их поддержку и эмоции, а также исполнительного директора «Макларена» Шейха Мохаммеда и Мансура Оджея за то, что продолжают верить в меня».