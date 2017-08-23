«Зенит» - «Ростов». Перед матчем на стадионе пройдет рэп-баттл
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Перед игрой 8-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» на стадионе «Санкт-Петербург» состоится рэп-баттл, сообщает официальный сайт клуба.
Мероприятие начнется в 18:30, на нем встретятся участники проекта Versus Fresh Blood Lodoss и ХХОС.
Напомним, матч «Зенита» - «Ростов» состоится 27 августа в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Петербуржцы после семи туров с 19 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, дончане с 14 очками расположились на третьей строчке.
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