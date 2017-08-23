Роберт «Ufenok» Фахретдинов стал киберфутболистом M19 и Loko eSports Team
Киберфутболист Роберт «Ufenok» Фахретдинов присоединился к организации M19
Guys, we're happy to announce that @ufenok77 is now a part of our organization !— M19 Team (@m19official) 23 августа 2017 г.
Welcome!#M19 #FIFA pic.twitter.com/5bUrsx93hw
Ufenok также будет представлять киберспортивное подразделение футбольного клуба «Локомотив» – Loko eSports Team.
Напомним, что ранее Фахретдинов был киберфутболистом футбольного клуба «УФА».
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