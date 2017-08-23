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Роберт «Ufenok» Фахретдинов стал киберфутболистом M19 и Loko eSports Team

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Киберфутболист Роберт «Ufenok» Фахретдинов присоединился к организации M19

Ufenok также будет представлять киберспортивное подразделение футбольного клуба «Локомотив» – Loko eSports Team.

Напомним, что ранее Фахретдинов был киберфутболистом футбольного клуба «УФА».

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