Роберт «Ufenok» Фахретдинов стал киберфутболистом M19 и Loko eSports Team

Андрей Бутенко: Мы поддержали решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку лава судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС не стала рассматривать эпизод с нарушением правил со стороны футболиста «Локомотива» Алексея Миранчука в матче седьмого тура чемпионата России с московским «Спартаком».