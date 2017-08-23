Боб Арум: Контракт на бой Ломаченко - Ригондо еще не подписан, но мы настроены оптимистично (видео)

Поединок между двукратными олимпийскими чемпионами кубинцем Гильермо Ригондо и украинцем Василием Ломаченко намечен на 9 декабря.

- Контракт на проведение поединка Ломаченко - Ригондо еще не подписан, но он уже составлен и, не буду скрывать, я настроен оптимистично, - заявил глава компании Top Rank Боб Арум.

Ожидается, что поединок состоится 9 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».

- Мы согласовали все спорные моменты. Думаю, теперь переговоры могут завершиться очень быстро. Гильермо может боксировать в любой категории от 122 до 130 фунтов, - в свою очередь рассказал промоутер Дино Дува, представляющий интересы кубинца.

Напомним, Гильермо Ригондо владеет чемпионским поясом WBA в категории до 55,2 кг, а Василий Ломаченко - чемпион WBO в весе до 59 кг.



