Боб Арум: Контракт на бой Ломаченко - Ригондо еще не подписан, но мы настроены оптимистично (видео)

Поединок между двукратными олимпийскими чемпионами кубинцем Гильермо Ригондо и украинцем Василием Ломаченко намечен на 9 декабря.

- Контракт на проведение поединка Ломаченко - Ригондо еще не подписан, но он уже составлен и, не буду скрывать, я настроен оптимистично, - заявил глава компании Top Rank Боб Арум.

#eclipse2017 🤣😂😅😂 da moment when a smaller planet take over! pic.twitter.com/UowVZiN6PR