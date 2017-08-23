Хавбек «Локомотива» Н'динга перейдет в турецкий «Сивасспор»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Клуб Виталия Дьякова «Сивасспор» заключил предварительное соглашение с полузащитником «Локомотива» Дельвином Н'Динга, сообщает Fanatik.com.tr.
По информации источника, контракт «Сивасспора» с 29-летним футболистом будет подписан уже в ближайшие дни.
За московский «Локомотив» Н'Динга выступает с 2015 года. По итогам сезона 2016/17 в составе железнодорожников он стал обладателем Кубка России.
Ранее футболист защищал цвет «Осера», «Монако» и греческого «Олимпиакоса». В последнее время Дельвин не попадает в стартовый состав команды Юрия Семина.
Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически