Хавбек «Локомотива» Н'динга перейдет в турецкий «Сивасспор»

Клуб Виталия Дьякова «Сивасспор» заключил предварительное соглашение с полузащитником «Локомотива» Дельвином Н'Динга, сообщает Fanatik.com.tr.

По информации источника, контракт «Сивасспора» с 29-летним футболистом будет подписан уже в ближайшие дни.

За московский «Локомотив» Н'Динга выступает с 2015 года. По итогам сезона 2016/17 в составе железнодорожников он стал обладателем Кубка России.

Ранее футболист защищал цвет «Осера», «Монако» и греческого «Олимпиакоса». В последнее время Дельвин не попадает в стартовый состав команды Юрия Семина.