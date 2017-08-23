В столице займутся утонченной борьбой

В московских парках мастера из Поднебесной проведут серию мастер-классов по тай чи.

В рамках недели Китая в период с 4 по 10 сентября любой желающий может приобщиться к древнему искусству. В парке Северное Тушино и на Воробьевых горах инструкторы расскажут о необычной гимнастике и обучат азам. Всех. И больших и маленьких.

Что

Тай чи- целая система психофизических упражнений, которая годами успешно практикуется в Китае. Это мягкое боевое искусство, включающее медитацию, позволяет дольше сохранять молодость, поддерживать в норме и здоровье, и физическую форму. Помимо основных преимуществ, это еще и настоящее удовольствие для эстета. Плавно перетекающие движения, стойки напоминают красивый танец.

Основной принцип- самосовершенствоваться, используя сочетание противоположностей инь (умиротворение) и ян (динамика). Секрет в том, чтобы научиться расслаблять мышцы, но в то же время, поддерживать их в постоянном тонусе.

Результат

Китайцы утверждают, что это тайная дверь, ведущая к разгадке многих тайн тела человека! И у тех, кто регулярно занимается, результат будет поистине потрясающим. Специалисты свидетельствуют, занятия тай чи повышают иммунитет и гибкость тела, укрепляют суставы, положительно влияют на работу сердца, снимает стресс, улучшают координацию движений и даже умственную деятельность!

Тщательные упражнения способны даже предотвратить многие заболевания.

Записаться на мастер-класс и ознакомиться с расписанием занятий можно на официальном сайте мероприятия: www.китай-в-парках.рф.

Организатором мастер-классов выступает Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития. Мероприятие проводится при поддержке агентства Eventica и Российско-Китайского Форума «Партнерство в спорте». Главный информационный партнер – ИД «Советский спорт».