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Дмитрий Чернышенко: В 2019 году определим два клуба, которые покинут КХЛ, чтобы дать возможность войти новичкам

Источник:  «Коммерсантъ»Комментарии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по сокращению количества клубов в лиге.

– Цель по итогам этого сезона перевести три клуба в лиги, соответствующие их уровню, – сказал Чернышенко в интервью «Коммерсантъ». – Параметры оценки только иллюстрирует положение клуба по заданным критериям, но решение о составе участников принимает совет директоров. Скорее всего, опубликуем соответствующую таблицу по итогам регулярного чемпионата. Аутсайдеры уже будут к тому моменту в принципе известны. Плей-офф скорректирует только цифры в верхней части таблицы, а в нижней – все уже будет понятно. Сейчас в зоне риска где-то шесть клубов.

– Означает ли то, что вы твердо решили сократить КХЛ до 24 клубов, что сейчас в двери лиги не стучатся потенциальные новички – из России, Европы, Азии, с хорошим потенциалом?
– Стучатся.

– Но вы им не откроете?
– Я не хотел бы раскрывать всю информацию, но мы постоянно ведем переговоры. Мы к этой теме очень внимательно относимся, потому что принять в лигу клуб очень просто. Но дальше возникают вопросы: на сколько сезонов его хватит, насколько это интересно самой лиге? Безусловно, мы будем развиваться и в Азии, и в Европе. Посмотрите на наш канонический график. В нем указано, что в 2019 году в КХЛ появляются два клуба. У нас есть еще целый сезон, чтобы их выбрать.

– Все-таки поясните – это будут именно два новых клуба?
– Через сезон в КХЛ будет 24 клуба. С этим количеством команд лига проведет еще один чемпионат, после которого решится, какие два клуба ее покинут, чтобы дать возможность войти новичкам. На мой взгляд, это могут быть и российские, и зарубежные клубы. Какая разница?

Напомним, в нынешнем сезоне в КХЛ выступают 27 клубов, а в сезоне 2018/2019 планируется сократить лигу до 24 команд.

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