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Андрей Бутенко: Мы поддержали решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС не стала рассматривать эпизод с нарушением правил со стороны футболиста «Локомотива» Алексея Миранчука в матче седьмого тура чемпионата России с московским «Спартаком».

- Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение поддержать решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру, фол по неосторожности. Контрольно-квалификационная комиссия рассматривала один спорный эпизод именно по вынесению дисциплинарных санкций на 59-й минуте. Остальных вопросов по судейству Еськова в данном матче не было, - рассказал Бутенко.

Напомним, в матче 7-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» со счетом 4:3.

Алексей Миранчук получил желтую карточку во втором тайме.

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