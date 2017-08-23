Андрей Бутенко: Мы поддержали решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС не стала рассматривать эпизод с нарушением правил со стороны футболиста «Локомотива» Алексея Миранчука в матче седьмого тура чемпионата России с московским «Спартаком».

- Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение поддержать решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру, фол по неосторожности. Контрольно-квалификационная комиссия рассматривала один спорный эпизод именно по вынесению дисциплинарных санкций на 59-й минуте. Остальных вопросов по судейству Еськова в данном матче не было, - рассказал Бутенко.

Напомним, в матче 7-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» со счетом 4:3.

Алексей Миранчук получил желтую карточку во втором тайме.

