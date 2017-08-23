Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФКС России проведет отборочные по CS:GO на Esports World Championship 2017

Комментарии

Федерация компьютерного спорта России 2-3 сентября проведет отборочные по CS:GO на Esports World Championship 2017.

2 сентября состоятся открытые онлайн-отборочные. Принять участие смогут граждане РФ старше 17 лет. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Два сильнейших коллектива попадут в финал, который пройдет 3 сентября. Они сыграют с двумя приглашенными командами: Spartak Esports и Team Spirit Academy.

Esports World Championship 2017 пройдет с 9 по 12 ноября в Пусане, Южная Корея. Чемпионат пройдет по дисциплинам League of Legends, Counter Strike: Global Offensive и Tekken 7. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пять причин, почему Team Liquid выиграли The International 2017Пять причин, почему Team Liquid выиграли The International 2017«Советский спорт» о причинах победы Team Liquid на The International 2017.OpTic Gaming лишили права участвовать в DreamHack Masters Malmö и ELEAGUE PremierОрганизаторы турниров DreamHack Masters Malmö и ELEAGUE Premier исключили OpTic Gaming из состава участников.Gambit Esports сыграет с SK Gaming в одной группе на ESG Tour Mykonos 2017Организаторы турнира ESG Tour Mykonos 2017 представили распределение команд по группам.Ninjas in Pyjamas и FaZe Clan приглашены на BLAST Pro SeriesNinjas in Pyjamas и FaZe Clan получили приглашения на турнир BLAST Pro Series.CD Projekt RED анонсировала серию турниров GWENT MastersКомпания CD Projekt RED анонсировала серию турниров по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак — GWENT Masters.
Формула-1
Вандорн продолжит выступать за «Макларен» в 2018 году
Футбол
«ПСЖ» отказывается продавать «Барселоне» Ди Марию
Футбол
Сердар Таски близок к переходу в «Трабзонспор»
Футбол
«Ливерпуль» отклонит предложение «Барселоны» по Коутиньо, как только его получит
все новости