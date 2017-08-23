ФКС России проведет отборочные по CS:GO на Esports World Championship 2017

Федерация компьютерного спорта России 2-3 сентября проведет отборочные по CS:GO на Esports World Championship 2017.



2 сентября состоятся открытые онлайн-отборочные. Принять участие смогут граждане РФ старше 17 лет. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Два сильнейших коллектива попадут в финал, который пройдет 3 сентября. Они сыграют с двумя приглашенными командами: Spartak Esports и Team Spirit Academy.



Esports World Championship 2017 пройдет с 9 по 12 ноября в Пусане, Южная Корея. Чемпионат пройдет по дисциплинам League of Legends, Counter Strike: Global Offensive и Tekken 7.