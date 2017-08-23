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Женская сборная России завершила сбор в Италии

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Женская сборная России по биатлону завершила сбор в Италии, сообщает АСН «Тюменская Арена».

Сбор в Антхольце проходил с 3 августа. В нем принимали участие восемь биатлонисток: Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова, Ольга Подчуфарова, Светлана Миронова, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен.

Они тренировались под руководством Сергея Коновалова, Николая Загурского и Михаила Девятьярова.

Ранее в этом межсезонье женская национальная команда побывала в Алтайском крае, словенской Поклюке и эстонском Отепя.

Напомним, первый этап нового сезона Кубка мира пройдет с 24 ноября по 3 декабря в Эстерсунде (Швеция).

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