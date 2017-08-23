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Эмилиано Ригони: Манчини уговаривал меня приехать в Петербург

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Новичок «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о переходе в петербургский клуб.

- Я очень доволен своим пребыванием в «Зените». Первая тренировка прошла хорошо, я очень рад присоединиться к моим друзьям-аргентинцам, которые играют здесь.

- Манчини сыграл серьезную роль в вашем переходе?
- Да, когда начинались переговоры с «Индепендьенте», мы с ним разговаривали. Он мне звонил, уговаривал меня приехать сюда. Сейчас я здесь и очень этому рад. Самая главная задача – тренироваться каждый день и проявлять себя на поле.

- Что узнали о «Зените»?
- Как только я попал в сферу интересов «Зенита», то начал следить за их матчами, в основном за результатами. Я видел, что это очень сильный клуб и, надеюсь, так и будет в этом сезоне.

- Вы – пятый аргентинец, который присоединился к «Зениту» этим летом. Знакомы ли вы с кем-то из соотечественников, кто пришел в «Зенит летом?
- Конечно, для меня это большие эмоции встретить их здесь. Я не был товарищем по команде ни одного из этих игроков, но я с ними встречался в молодежных командах и в первом дивизионе.

- Привезли ли вы с собой кого-то  из родственников?
- Нет, я пока приехал один, моя жена с дочкой остались в Аргентине.

- Определились с игровым номером?
- 10-й. Обычно я беру 24-й, но он был занят , - сказал Ригони в интервью официальному сайту «Зенита».

Напомним, 23 августа Эмилиано Ригони официально стал игроком «Зенита». Контракт с 24-летним аргентинцем заключен на четыре года.

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Ригони выступал за «Индепендьенте», в составе которого провел 47 матчей и забил 13 голов, с 2016 года. Ранее в «Зенит» перешли аргентинцы Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси.

Петербуржцы после семи туров с 19 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

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