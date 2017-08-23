Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни завершил выступления в сборной Англии, сообщает ВВС.

«Было приятно, что Гарет Саутгейт позвонил мне сказать, что хочет снова видеть меня в сборной в предстоящих матчах. Я очень ценю это.

Но основательно подумав, я сообщил Гарету о решении завершить международную карьеру.

Это было по-настоящему трудное решение, которое я обсуждал с семьей, тренерами «Эвертона» и близкими мне людьми.

Играть за сборную Англии – всегда было особенным для меня. Каждый вызов в команду был для меня привилегией. И я благодарен всем, кто помогал мне. Но теперь пришло время откланяться», – говорится в заявлении Руни.

31-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 53 гола в 119 матчах.