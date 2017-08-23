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Сергей Фурсенко: Ригони идеален, чтобы играть на разных позициях

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал подписание контракта с полузащитником Эмилиано Ригони.

«Это сильный игрок, который одинаково играет и правой, и левой ногой. Нам нужен был левый вингер, а Ригони может сыграть и там, и еще на трех позициях, он абсолютно подходящий нам игрок. Он универсальный, очень быстрый, с очень сильным ударом, является идеальным футболистом, чтобы играть в разных местах», – приводит ТАСС слова Фурсенко.

В сезоне 2016/2017 24-летний Ригони забил 11 голов в 30 матчах высшей лиги Аргентины за «Индепендьенте».

Добавим, что Ригони стал пятым аргентинцем в составе «Зенита» после Леандро Паредеса, Себастьяна Дриусси, Эмануэля Мамманы и Маттиаса Краневиттера.

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