Губернатор Самарской области: «Крылья» вполне могли остаться в премьер-лиге

Бюджет «Крыльев Советов» в случае выхода команды в РФПЛ увеличится на 20-25%, заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

- Конечно, бюджет клуба премьер-лиги немного другой. Но он не сильно будет отличаться, потому что он и так не сильно отличается от бюджета прошлого года. Бюджет иной, но будет отличаться в сторону увеличения примерно на 20-25%.

Знаете, мы вполне могли сохраниться в премьер-лиге. Из шести разных вариантов только при одном мы могли вылететь, и он сложился. Мы могли этот вариант устранить. Но сегодня российский футбол другой, взаимоотношения в нем другие. Последний матч мы играли с «Тереком», ему ничего не надо было, он уже занял свое место. Но матч был абсолютно принципиальным, и, к сожалению, так получилось, что наша команда «перегорела», - рассказал губернатор.

Напомним, «Крылья Советов» под руководством Андрея Тихонова занимают первую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 22 очка в девяти турах.





