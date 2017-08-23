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«Енисей» обыграл «Читу» в серии пенальти и вышел в 1/16 финала Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты красноярского «Енисея» пробились в 1/16 финала Кубка России, обыграв в серии пенальти «Читу».

Основное и дополнительное время встречи 1/32 финала, прошедшей в среду на поле «Читы», завершилось вничью - 1:1.

В составе хозяев отличился Андрей Разборов (32-я минута), у «Енисея» - Максим Руднев (21). В серии пенальти точнее была команда Дмитрия Аленичева - 8:7.

На стадии 1/16 финала в розыгрыш трофея вступят клубы премьер-лиги.

Матч

Чита - Енисей - 1:1 (1:1)

Голы

Руднев 21 (0:1). Разборов 32 (1:1).

Состав

Чита: Гавиловский, Бодялов, Подпругин, Масловский, Новицкий, Волгин, Гацко, Ерусланов, Дудкин, Нагибин, Разборов

Енисей: Филиппов, Мильдзихов, Тен, Рожков, Васильев, Семакин, Исаев, Фатуллаев, Комков, Сердеров, Малоян

Судья:

Артем Петренко (Россия)

Место и дата

23 августа 12:30, Локомотив, Онлайн-трансляция


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