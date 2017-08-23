«Енисей» обыграл «Читу» в серии пенальти и вышел в 1/16 финала Кубка России
Футболисты красноярского «Енисея» пробились в 1/16 финала Кубка России, обыграв в серии пенальти «Читу».
Основное и дополнительное время встречи 1/32 финала, прошедшей в среду на поле «Читы», завершилось вничью - 1:1.
В составе хозяев отличился Андрей Разборов (32-я минута), у «Енисея» - Максим Руднев (21). В серии пенальти точнее была команда Дмитрия Аленичева - 8:7.
На стадии 1/16 финала в розыгрыш трофея вступят клубы премьер-лиги.
Матч
Голы
Руднев 21 (0:1). Разборов 32 (1:1).
Состав
Чита: Гавиловский, Бодялов, Подпругин, Масловский, Новицкий, Волгин, Гацко, Ерусланов, Дудкин, Нагибин, Разборов
Енисей: Филиппов, Мильдзихов, Тен, Рожков, Васильев, Семакин, Исаев, Фатуллаев, Комков, Сердеров, Малоян
Судья:
Артем Петренко (Россия)
Место и дата
23 августа 12:30, Локомотив, Онлайн-трансляция