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Виталий Качановский: Мэйвезер покажет Макгрегору, что бокс – это высший вид единоборств. Флойд будет издеваться над ним

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Чемпион Европы и обладатель Кубка мира по боксу Виталий Качановский поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор.

- Это, конечно, интересно, но если это будет честный бой, а не шоу, просто для зарабатывания денег, то Макгрегору будет бесполезно что-то делать. Мэйвезер сможет показать, что бокс — это самый высший вид единоборств. Мэйвезер — это очень серьезный боксер, великий боксер с филигранной техникой.

Если бой продлится все 12 раундов, Мэйвезер, скорее всего, будет просто издеваться, показывая, что солдат ребенка не обидит. Не забывая при этом демонстрировать, что он на две головы выше Макгрегора как боксер, - цитирует Качановского «Собеседник».

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

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