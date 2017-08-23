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«Томь» на выезде разгромила «Иртыш» в рамках Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Томи» нанесли поражение омскому «Иртышу» в 1/32 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Александр Соболев (дубль, Руслан Салахутдинов, а также Анзор Саная.

Добавим, что ранее на той же стадии турнира «Енисей» одолел «Читу» в серии пенальти.

Кубок России
1/32 финала 

Матч

Иртыш - Томь - 0:4 (0:0)

Голы

Соболев 76 (0:1). Соболев 80 (0:2). Салахутдинов 82 (0:3). Саная 84 (0:4).

Состав

Иртыш: Гарон, Мясникевич, Гончаров, Антипов, Букачев, Бевза, Мареев, Кербс, Комаров, Волчанин, Буланов

Томь: Шафинский, Гирдвайнис, Митерев, Герасимов, Микуцкис, Гвинейский, Макурин, Салахутдинов, Кудряшов (Соболев, 63), Сасин, Саная

Место и дата

23 августа 14:30, Красная Звезда, Онлайн-трансляция

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