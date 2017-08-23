«Томь» на выезде разгромила «Иртыш» в рамках Кубка России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Томи» нанесли поражение омскому «Иртышу» в 1/32 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:0.
В составе победителей отличились Александр Соболев (дубль, Руслан Салахутдинов, а также Анзор Саная.
Добавим, что ранее на той же стадии турнира «Енисей» одолел «Читу» в серии пенальти.
Кубок России
1/32 финала
Матч
Голы
Соболев 76 (0:1). Соболев 80 (0:2). Салахутдинов 82 (0:3). Саная 84 (0:4).
Состав
Иртыш: Гарон, Мясникевич, Гончаров, Антипов, Букачев, Бевза, Мареев, Кербс, Комаров, Волчанин, Буланов
Томь: Шафинский, Гирдвайнис, Митерев, Герасимов, Микуцкис, Гвинейский, Макурин, Салахутдинов, Кудряшов (Соболев, 63), Сасин, Саная
Место и дата
23 августа 14:30, Красная Звезда, Онлайн-трансляция
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