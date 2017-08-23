Михаил Грушевский: ЦСКА в матче с «Янг Бойз» устроит и ничья, но команда будет играть на победу

Шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от ответного матча красно-синих с «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

- Я ожидаю только положительного результата для ЦСКА, на домашней арене при поддержке болельщиков хозяева сыграют более агрессивно и уверенно. Несмотря на то что армейцев вполне устраивает ничья, они будут играть на победу. И я очень надеюсь, что им все-таки удастся успешно провести этот матч и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Для ЦСКА это принципиальный вопрос.

«Янг Бойз» - очень непростая команда, никого не должен вводить в заблуждение итог прошлой встречи.

Но я ставлю ЦСКА выше и считаю, что армейцам будет по силам справиться с этой задачей, - цитирует Грушевского «Газета.ру».

Матч ЦСКА - «Янг Бойз» начнется сегодня в 21:45 по московскому времени.