«Ювентус», «Ливерпуль» и «Зенит» примут участие в турнире памяти Морозова

С 25 по 27 августа в Петербурге состоится юношеский турнир памяти Юрия Морозова.

На предварительном этапе команды будут разбиты на две группы. «Зенит» сыграет с «Ливерпулем», «Марселем», «Олимпиакосом» и финским «ХИК». Во второй группе встретятся московский ЦСКА, «Бенфика», «Ювентус», «Црвена Звезда» и петербургские «Коломяги».

В финале турнира сойдутся победители групп.

Напомним, международный юношеский турнир памяти Юрия Морозова проводится в Петербурге с 2006 года. С 2011 года турнир перешел под патронаж «Зенита». В организации соревнований принимают участие тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков и бывшие футболисты команды Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев.