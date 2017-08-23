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Маурицио Сарри: «Ницца» оказалась сильным соперником и не позволила забить нам больше

Источник:  Французская Лига 1Комментарии

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал итог ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Ниццей» (2:0).

«Нам было бы трудно пережить невыход в групповой этап Лиги чемпионов, потому что это бы негативно повлияло на мотивацию игроков.

Мы заслужили квалифицироваться в групповой этап, учитывая наше выступление в чемпионате в прошлом сезоне. Мы гордимся этим, в то же время надо отметить и нашу хорошую игру.

Жребий был благосклонен нам. И мы постарались извлечь максимум, выйдя на пик физической формы. «Ницца» оказалась сильным соперником и не позволила забить нам больше», – приводит слова Сарри официальный сайт лиги 1.

Напомним, первый матч в Неаполе также завершился победой «Наполи» со счетом 2:0.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако. Начало – 19:00 (мск).

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