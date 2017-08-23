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Конор Макгрегор: Мне наплевать на защиту Мэйвезера, я взломаю этот код

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Звезда ММА Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка с Флойдом Мэйвезером. 

- Я точно знаю, как взломать этот код. Я наглядно покажу это. Потому что люди постоянно мне задают этот вопрос. Меня не беспокоит его защита, точно так же, как не волнует его послужной список и все достижения. Бой - это бой. В день поединка на ринге будем только мы двое. Прежние заслуги в зачет не пойдут.

Поэтому меня не беспокоят его защитные навыки. Но поскольку люди продолжали меня об этом спрашивать, то я начал изучать, как другие боксеры атаковали его, и я считаю, что точно знаю, как его сломать. Я покажу это, а затем мы поговорим на пресс-конференции. Мне плевать на его защиту, - заявил Макгрегор.

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе. 

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