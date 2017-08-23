Нурмагомедов прокомментирует бой Мэйвезер – Макгрегор в прямом эфире
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет комментатором поединка Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.
Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.
- Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров, - заявил Рустамов, отметив, что трансляции будут осуществляться на нескольких ресурсах, в том числе в социальной сети «ВКонтакте».
Компания «Телеспорт» является эксклюзивным правообладателем трансляции этого боя в России. Также поединок покажет «Первый канал».
Поединок Макгрегор - Мэйвезер пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.
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