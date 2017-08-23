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Нурмагомедов прокомментирует бой Мэйвезер – Макгрегор в прямом эфире

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет комментатором поединка Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.

Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.

- Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров, - заявил Рустамов, отметив, что трансляции будут осуществляться на нескольких ресурсах, в том числе в социальной сети «ВКонтакте».

Компания «Телеспорт» является эксклюзивным правообладателем трансляции этого боя в России. Также поединок покажет «Первый канал».

Поединок Макгрегор - Мэйвезер пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.

Конор Макгрегор: Мне наплевать на защиту Мэйвезера, я взломаю ее

Об этом ТАСС сообщил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.

«Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров», - сообщил Рустамов, отметив, что трансляции будут осуществляться на нескольких ресурсах, в том числе в социальной сети «ВКонтакте».

Компания «Телеспорт» является эксклюзивным правообладателем трансляции боя в России. Также поединок покажет «Первый канал».

Поединок Макгрегор - Мэйуэзер-младший пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4501969

Об этом ТАСС сообщил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.

«Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров», - сообщил Рустамов, отметив, что трансляции будут осуществляться на нескольких ресурсах, в том числе в социальной сети «ВКонтакте».

Компания «Телеспорт» является эксклюзивным правообладателем трансляции боя в России. Также поединок покажет «Первый канал».

Поединок Макгрегор - Мэйуэзер-младший пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4501969


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