Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн дисквалифицирован на два матча примеры, сообщает L’Equipe.

26-летний француз получил красную карточку в матче первого тура чемпионата с «Жироной» (2:2). Гризманн был удален на 67-й минуте после симуляции в штрафной площади соперника, после чего оскорбил главного арбитра матча.

Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Испании рассмотрела этот эпизод и добавила еще один матч к обязательной дисквалификации Гризманна.

Таким образом, игрок пропустит матч второго тура с «Лас-Пальмасом» в гостях (26 августа) и игру третьего тура с «Валенсией» на «Месталье» (10 сентября).

Гризманн сможет сыграть 17 сентября в первом домашнем матче «Атлетико» – с «Малагой».