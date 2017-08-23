Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург0 : 1Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Natus Vincere сыграет с Tricksters в Турнире Продвижения

Комментарии

Определились пары Турнира Продвижения. Команды сразятся за слоты в следующем сплите Континентальной лиги.

26 августа ROX сыграет с Elements Pro Gaming, а 27 августа Natus Vincere встретится с Tricksters. Оба матча начнутся в 16:00 (мск) и пройдут в формате до трех побед.

ROX и Natus Vincere закончили выступление в регулярном сезоне Континентальной лиги на 7 и 8 местах. В плей-офф Лиги Претендентов Tricksters обыграла Dragon Army, а Elements Pro Gaming переиграла Team Just.ICE.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФКС России проведет отборочные по CS:GO на Esports World Championship 2017Федерация компьютерного спорта России 2-3 сентября проведет отборочные по CS:GO на Esports World Championship 2017.Пять причин, почему Team Liquid выиграли The International 2017Пять причин, почему Team Liquid выиграли The International 2017«Советский спорт» о причинах победы Team Liquid на The International 2017.OpTic Gaming лишили права участвовать в DreamHack Masters Malmö и ELEAGUE PremierОрганизаторы турниров DreamHack Masters Malmö и ELEAGUE Premier исключили OpTic Gaming из состава участников.Gambit Esports сыграет с SK Gaming в одной группе на ESG Tour Mykonos 2017Организаторы турнира ESG Tour Mykonos 2017 представили распределение команд по группам.Ninjas in Pyjamas и FaZe Clan приглашены на BLAST Pro SeriesNinjas in Pyjamas и FaZe Clan получили приглашения на турнир BLAST Pro Series.
Футбол
Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии
Футбол
Эмилиано Ригони: Манчини уговаривал меня приехать в Петербург
Биатлон
Женская сборная России завершила сбор в Италии
Футбол
Андрей Бутенко: Мы поддержали решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку
все новости