Natus Vincere сыграет с Tricksters в Турнире Продвижения

Определились пары Турнира Продвижения. Команды сразятся за слоты в следующем сплите Континентальной лиги.



26 августа ROX сыграет с Elements Pro Gaming, а 27 августа Natus Vincere встретится с Tricksters. Оба матча начнутся в 16:00 (мск) и пройдут в формате до трех побед.



ROX и Natus Vincere закончили выступление в регулярном сезоне Континентальной лиги на 7 и 8 местах. В плей-офф Лиги Претендентов Tricksters обыграла Dragon Army, а Elements Pro Gaming переиграла Team Just.ICE.

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