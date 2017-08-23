Александр Бубнов: ЦСКА не проиграет «Янг Бойз» и пройдет в групповой этап

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА – «Янг Бойз».

«Думаю, армейцам будет очень нелегко. Москвичи затратили немало сил на противостояние с «Уралом» (0:0), и многое будет зависеть от того, успеют ли они восстановиться. Швейцарцы неплохо провели два последних матча в чемпионате, так что они подойдут к ответной встрече в хорошем состоянии. ЦСКА важно правильно сыграть тактически и обратить внимание, в первую очередь, на оборону. В конце концов, его устраивает и ничья. Судя по всему, поэтому Витинью предоставили отдых с «Уралом», и хорошо, что Головин избежал серьезной травмы.

Мне кажется, ЦСКА не проиграет и пройдет в групповой этап. Нужно лишь отметить, что с нынешними проблемами с составом армейцам будет сложно рассчитывать там на что-то серьезное. Другое дело, что для столичного клуба с его непростой финансовой ситуацией сейчас самое главное – пробиться в осеннюю стадию и получить за это солидные призовые», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Напомним, первый матч в Берне завершился победой ЦСКА (1:0). Ответная игра в Москве пройдет 23 августа на «Арене ЦСКА». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча