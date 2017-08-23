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Во Франции утверждают, что Ди Мария вернется в Испанию, став игроком «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария близок к переезду в чемпионат Испании. Об этом сообщает Diario Sport.

Согласно источнику, французский клуб согласился продать игрока в «Барселону», чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Отмечается, что сине-гранатовые согласовали с футболистом сборной Аргентины четырехлетний контракт. 

При этом источник уверяет, что сумма сделки составит 50 млн евро. 

Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи сообщил руководству «Барселоны», что 28-летний Ди Мария не продается.

Добавим, что ранее аргентинец выступал в составе мадридского «Реала».

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