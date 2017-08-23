«Сассуоло» отказался продавать Берарди в «Рому»

«Сассуоло» отклонил предложение «Ромы» о трансфере полузащитника Доменико Берарди, сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что «джаллоросси» возобновили свой интерес к 23-летнему игроку, который знаком нынешнему тренеру «Ромы» Эусебио Ди Франческо по работе в «нероверди».

Однако «Сассуоло» сразу ответил отказом на запрос из столичного клуба, заявив, что Берарди не продается.

Ранее «Рома» безуспешно пыталась заполучить полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Таким образом, клуб по-прежнему ищет варианты усиления позиции правого атакующего игрока.

В прошлом сезоне Берарди забил пять голов и сделал десять голевых передач в 21 матче серии A.