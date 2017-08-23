Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург2 : 1Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-20030 : 1Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная России одолела Бразилию на групповом этапе Универсиады-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки сборной России обыграли команду Бразилии в рамках группового этапа Универсиады в Тайбэе.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 (21:25, 25:15, 25:21, 25:21).

Таким образом, представители РФ вышли в 1/4 финала, где в эту пятницу (25 августа) проведут матч против сборной Таиланда.

Добавим, что россиянки выиграли все три встречи на групповом этапе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Российские футболисты разгромили сборную США и вышли в четвертьфинал УниверсиадыСборная России по футболу разгромила команду США со счетом 8:0 в третьем туре группового раунда на Универсиаде, проходящей в Тайбэе.Российские баскетболисты проиграли украинцам на УниверсиадеМужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Украины в матче Универсиады, которая проходит в Тайбэе.Женская сборная России обыграла Великобританию и вышла в четвертьфинал футбольного турнира УниверсиадыВ Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. На женском футбольном турнире сборная России обыграла сборную Великобритании.Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Универсиады, пропустив Украину на пятую позициюВ Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. Сборная России находится на шестом месте в неофициальном медальном зачете.Путин назвал триумфальным выступление прыгунов в воду Измайлова и ШлейхераПрезидент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов Никиту Шлейхера и Романа Измайлова с золотыми медалями в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Универсиаде в Тайбэе.
Бокс
Дмитрий Кудряшов: Имел представление о Дортикосе еще до того, как был анонсирован наш поединок
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА не проиграет «Янг Бойз» и пройдет в групповой этап
Футбол
Гризманн дисквалифицирован на два матча
Бокс
Нурмагомедов прокомментирует бой Мэйвезер – Макгрегор в прямом эфире
все новости