Сборная России одолела Бразилию на групповом этапе Универсиады-2017
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки сборной России обыграли команду Бразилии в рамках группового этапа Универсиады в Тайбэе.
Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 (21:25, 25:15, 25:21, 25:21).
Таким образом, представители РФ вышли в 1/4 финала, где в эту пятницу (25 августа) проведут матч против сборной Таиланда.
Добавим, что россиянки выиграли все три встречи на групповом этапе.
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