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Дмитрий Кудряшов: Имел представление о Дортикосе еще до того, как был анонсирован наш поединок

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Российский боец первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от своего поединка с кубинцем Юниером Дортикосом в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

- По поводу моего участия - я официальный претендент на титул WBC. Майрис Бриедис (чемпион WBC) участвует в турнире, так что и мое участие  вполне закономерно.

Дортикос для меня человек не новый. Я слежу за всеми топовыми боксёрами своего веса, поэтому я имел представление о Дортикосе и до того, как анонсировали наш поединок. Для меня нет секретов, но, конечно, мы разбираемся, ищем слабые и сильные стороны этого спортсмена.

Что касается простоя, он спортсмен высокого уровня, очень техничный и при этом бьющий боксер, у него большой любительский опыт, думаю, этот багаж поможет ему действовать в ринге хорошо, несмотря на то, что он не боксировал уже более года, - заявил Кудряшов.

Напомним, по итогам драфта четвертьфиналов первого сезона Всемирной боксерской суперсерии регулярный чемпион мира WBA Дортикос выбрал своим соперником Дмитрия Кудряшова.

Поединок Дортикос - Кудряшов состоится 23 сентября. Победитель сразится в полуфинале с победителем противостояния Мурат Гассиев (Россия) - Кшиштоф Влодарчик (Польша).  



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