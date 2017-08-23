Дмитрий Кудряшов: Имел представление о Дортикосе еще до того, как был анонсирован наш поединок

Российский боец первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от своего поединка с кубинцем Юниером Дортикосом в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

- По поводу моего участия - я официальный претендент на титул WBC. Майрис Бриедис (чемпион WBC) участвует в турнире, так что и мое участие вполне закономерно.

Дортикос для меня человек не новый. Я слежу за всеми топовыми боксёрами своего веса, поэтому я имел представление о Дортикосе и до того, как анонсировали наш поединок. Для меня нет секретов, но, конечно, мы разбираемся, ищем слабые и сильные стороны этого спортсмена.

Что касается простоя, он спортсмен высокого уровня, очень техничный и при этом бьющий боксер, у него большой любительский опыт, думаю, этот багаж поможет ему действовать в ринге хорошо, несмотря на то, что он не боксировал уже более года, - заявил Кудряшов.



Напомним, по итогам драфта четвертьфиналов первого сезона Всемирной боксерской суперсерии регулярный чемпион мира WBA Дортикос выбрал своим соперником Дмитрия Кудряшова.

Поединок Дортикос - Кудряшов состоится 23 сентября. Победитель сразится в полуфинале с победителем противостояния Мурат Гассиев (Россия) - Кшиштоф Влодарчик (Польша).









