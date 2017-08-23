Юрий Семин: Если у Эдера есть мотивация, он адаптируется быстро

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал подписание контракта с форвардом Эдером и рассказал о том, когда португалец сможет дебютировать в команде.

«Будут играть роль и его физические кондиции. Он провел не так много игр, поэтому предстоит много работы. Многое зависит и от него самого, от его мотивации. Если она у него присутствует, то эту адаптацию он пройдет быстро. Надеюсь, что он мотивирован хорошо», – приводит ТАСС слова Семина.

Напомним, в среду «Локомотив» объявил о том, что взял в аренду 29-летнего форварда «Лилля» и сборной Португалии.

Соглашение с автором победного гола Евро-2016 рассчитано на один год с правом выкупа.

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