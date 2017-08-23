Президент «Барселоны»: Месси подписал новый контракт несколько дней назад

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заверил, что испанский клуб подписал новое соглашение с нападающим сборной Аргентины Лионель Месси.

«Месси поставил подпись под новым контрактом несколько дней назад, но мы хотим объявить об этом позже. Клуб хочет устроить пышную презентацию. На сколько рассчитано новое соглашение? На четыре года», – цитирует функционера AS.

Ранее сообщалось, что игрок недоволен трансферной политикой клуба и может покинуть команду этим летом.