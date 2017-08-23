Ниасс может вернуться в Турцию

Экс-нападающий московского «Локомотива» Бай Умар Ниасс может быть отдан в аренду «Фенербахче», сообщает fanatik.com.tr.

Напомним, что права на 27-летнего нападающего принадлежат английскому «Эвертону». Клуб АПЛ не рассматривает форварда как игрока основы, поэтому готов рассмотреть любые предложения.

В интересах Ниасса лично заинтересован главный тренер «Фенербахче» Айкут Коджаман. По информации источника, стамбульский клуб хочет арендовать Ниасса на один сезон.

Сенегальский форвард уже играл в Турции в сезоне 2013/14 за «Акхисар», в составе которого забил 12 голов в 34 встречах.