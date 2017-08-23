Дмитрий Аленичев: Благодаря победе над «Читой» привезем команду премьер-лиги в Красноярск

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Читой» (1:1 в основное и дополнительное время, 8:7 - по пенальти) в 1/32 финала Кубка России.



- Считаю, что получился настоящий кубковый матч - много борьбы, единоборств, тяжелые погодные условия, в которых находились обе команды. Омрачен травмой Петра Тена, подозрение на «кресты». В целом, мы провели неплохой матч - имели преимущество, могли в конце как забить, так и пропустить. Ну а пенальти - это уже лотерея. Благодаря этой победе привезем команду премьер-лиги в Красноярск, - сказал Аленичев.

Матч Чита - Енисей - 1:1 (1:1) Голы Руднев 21 (0:1). Разборов 32 (1:1). Состав Чита: Гавиловский, Бодялов, Подпругин, Масловский, Новицкий, Волгин, Гацко, Ерусланов, Дудкин, Нагибин, Разборов Енисей: Филиппов, Мильдзихов, Тен, Рожков, Васильев, Семакин, Исаев, Фатуллаев, Комков, Сердеров, Малоян Судья: Артем Петренко (Россия) Место и дата 23 августа 12:30, Локомотив, Онлайн-трансляция