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Дмитрий Аленичев: Благодаря победе над «Читой» привезем команду премьер-лиги в Красноярск

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Читой» (1:1 в основное и дополнительное время, 8:7 - по пенальти) в 1/32 финала Кубка России.

- Считаю, что получился настоящий кубковый матч - много борьбы, единоборств, тяжелые погодные условия, в которых находились обе команды. Омрачен травмой Петра Тена, подозрение на «кресты». В целом, мы провели неплохой матч - имели преимущество, могли в конце как забить, так и пропустить. Ну а пенальти - это уже лотерея. Благодаря этой победе привезем команду премьер-лиги в Красноярск, - сказал Аленичев.

Матч

Чита - Енисей - 1:1 (1:1)

Голы

Руднев 21 (0:1). Разборов 32 (1:1).

Состав

Чита: Гавиловский, Бодялов, Подпругин, Масловский, Новицкий, Волгин, Гацко, Ерусланов, Дудкин, Нагибин, Разборов

Енисей: Филиппов, Мильдзихов, Тен, Рожков, Васильев, Семакин, Исаев, Фатуллаев, Комков, Сердеров, Малоян

Судья:

Артем Петренко (Россия)

Место и дата

23 августа 12:30, Локомотив, Онлайн-трансляция




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