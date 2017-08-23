Димитар Бербатов будет играть в индийской Суперлиге

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов подписал однолетний контракт с индийским клубом «Керала Бластес».

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт индийского клуба.



Напомним, последней командой Бербатова был греческий ПАОК. За свою карьеру Димитар также поиграл в софийском ЦСКА, леверкузенском «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэме» и «Монако».

Стоит отметить, что ранее в «Керала Бластес» перебрался еще один бывший игрок «Манчестер Юнайтед» - защитник Уэс Браун.