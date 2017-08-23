Димитар Бербатов будет играть в индийской Суперлиге
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов подписал однолетний контракт с индийским клубом «Керала Бластес».
Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт индийского клуба.
Напомним, последней командой Бербатова был греческий ПАОК. За свою карьеру Димитар также поиграл в софийском ЦСКА, леверкузенском «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэме» и «Монако».
Стоит отметить, что ранее в «Керала Бластес» перебрался еще один бывший игрок «Манчестер Юнайтед» - защитник Уэс Браун.
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