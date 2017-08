«Тоттенхэм» подписал вратаря «Саутгемптона» Гассанигу (фото)

«Тоттенхэм» подписал контракт с вратарем «Саутгемптона» Пауло Гассанигой, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

Соглашение с 25-летним аргентинцем рассчитано до 2022 года.

В прошлом сезоне Гассанига выступал за «Райо Вальекано» на правах аренды. В 32 матчах сегунды он пропустил 34 мяча.

We are delighted to announce the signing of Paulo Gazzaniga from Southampton. #WelcomePaulo pic.twitter.com/HShMXKNGdu