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«Тоттенхэм» подписал вратаря «Саутгемптона» Гассанигу (фото)

Источник:  ФК «Тоттенхэм»Комментарии

«Тоттенхэм» подписал контракт с вратарем «Саутгемптона» Пауло Гассанигой, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

Соглашение с 25-летним аргентинцем рассчитано до 2022 года.

В прошлом сезоне Гассанига выступал за «Райо Вальекано» на правах аренды. В 32 матчах сегунды он пропустил 34 мяча.

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