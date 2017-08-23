«Тоттенхэм» подписал вратаря «Саутгемптона» Гассанигу (фото)
Источник: ФК «Тоттенхэм»Комментарии
«Тоттенхэм» подписал контракт с вратарем «Саутгемптона» Пауло Гассанигой, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.
Соглашение с 25-летним аргентинцем рассчитано до 2022 года.
В прошлом сезоне Гассанига выступал за «Райо Вальекано» на правах аренды. В 32 матчах сегунды он пропустил 34 мяча.
We are delighted to announce the signing of Paulo Gazzaniga from Southampton. #WelcomePaulo pic.twitter.com/HShMXKNGdu— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 23 августа 2017 г.
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