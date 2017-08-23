«Ювентус» вступил в борьбу за защитника «Арсенала»

Как сообщает Daily Mirror, защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может перебраться в серию А.

Согласно источнику, помимо «Интера» на игрока сборной Германии претендует «Ювентус».

Отмечается, что туринский клуб собирается взять футболиста в аренду с правом выкупа. Команда из Милана, в свою очередь, готова выкупить его контракт.

При этом источник уверяет, что «пушкари» хотят получить с трансфера Мустафи 40 млн фунтов.