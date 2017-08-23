«Ростов» интересуется нападающим сборной Исландии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Ростов» намерен приобрести нападающего «Мольде» Бьорна Сигурдарсона, сообщает интернет-издание Visir.
По данным источника, норвежский клуб уже отклонил
предложение «Ростова», но переговоры о трансфере еще не окончены.
26-летний нападающий в нынешнем сезоне забил 11 мячей в 20 матчах чемпионата Норвегии. Отметим, что с этим показателем он занимает второе место в гонке бомбардиров первенства.
Сигурдарсон провел семь матчей и забил один мяч за сборную Исландии.
Напомним, текущим летом состав пополнил еще один футболист исландской национальной команды - защитник Сверрир Ингасон.
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