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«Ростов» интересуется нападающим сборной Исландии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» намерен приобрести нападающего «Мольде» Бьорна Сигурдарсона, сообщает интернет-издание Visir.

По данным источника, норвежский клуб уже отклонил предложение «Ростова», но переговоры о трансфере еще не окончены.

26-летний нападающий в нынешнем сезоне забил 11 мячей в 20 матчах чемпионата Норвегии. Отметим, что с этим показателем он занимает второе место в гонке бомбардиров первенства. 

Сигурдарсон провел семь матчей и забил один мяч за сборную Исландии.

Напомним, текущим летом состав пополнил еще один футболист исландской национальной команды - защитник Сверрир Ингасон.

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