«Тюмень» обыграла «Сибирь» в 1/32 финала Кубка России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Тюмень» дома обыграла «Сибирь (2:1) в 1/32 финала Кубка России.
Хозяева поля вышли вперед на 10-й минуте благодаря автоголу Алексея Гладышева.
На 61-й
минуте Виталий Галыш восстановил равенство, а на 77-й минуте игрок «Тюмени» Владимир Лешонок установил окончательный счет - 2:1.
Напомним, на стадии 1/16 финала турнира в борьбу вступят клубы премьер-лиги.
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