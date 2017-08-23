Борис Беккер возглавил мужской теннис в Германии

Экс-первая ракетка мира и бывший тренер Новака Джоковича Борис Беккер назначен главой мужского тенниса в Германии.

В новой должности Беккер будет консультировать сборную Германии в Кубка Дэвиса и сильнейших немецких игроков, а также заниматься скаутингом юных талантов.

- Для меня теннис - это дело сердца и всей жизни. Это то, что я могу делать лучше всего. Не хочу говорить о своих достижениях в качестве игрока, но я горжусь своими тренерскими успехами. Я люблю теннис, люблю свою страну и рад снова играть важную роль в немецком теннисе, - заявил Беккер.

Напомним, Борис Беккер выиграл шесть турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В частности, он трижды первенствовал на Уимблдоне.

В июне текущего года по решению британского суда Беккер был признан банкротом.

